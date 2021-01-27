لبنان

القوى الأمنية تمطر ساحة النور بالقنابل المسيلة للدموع (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2021 | 17:34
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امطرت القوى الامنية محيط سرايا طرابلس ومداخلها بالقنابل المسيّلة للدموع بعد محاولة المحتجين الدخول اليها عبر إحدى البوابات، بالاضافة لرمي عبوة حارقة باتجاه الية رش المياه التي تستعملها القوى الامنية لإبعاد المحتجين. 
 


وتمكنت القوى الامنية من ابعاد العدد الاكبر من المعتصمين الى محيط ساحة النور بفعل الاستخدام المكثف للقنابل المسيلة للدموع. وكذلك استخدمت القوى الامنية خراطيم المياه من داخل سرايا طرابلس لابعاد المحتجين. 
 
 
الى ذلك، تراجعت الآليات العسكرية للجيش جراء القنابل المسيلة للدموع، وسط تواجد لسيارات الصليب الأحمر اللبناني.
 
 
 
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