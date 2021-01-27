القوى الأمنية تمطر ساحة النور بالقنابل المسيلة للدموع (فيديو)

امطرت القوى الامنية محيط سرايا طرابلس ومداخلها بالقنابل المسيّلة للدموع بعد محاولة المحتجين الدخول اليها عبر إحدى البوابات، بالاضافة لرمي عبوة حارقة باتجاه الية رش المياه التي تستعملها القوى الامنية لإبعاد المحتجين.





وتمكنت القوى الامنية من ابعاد العدد الاكبر من المعتصمين الى محيط ساحة النور بفعل الاستخدام المكثف للقنابل المسيلة للدموع. وكذلك استخدمت القوى الامنية خراطيم المياه من داخل سرايا طرابلس لابعاد المحتجين. وتمكنت القوى الامنية من ابعاد العدد الاكبر من المعتصمين الى محيط ساحة النور بفعل الاستخدام المكثف للقنابل المسيلة للدموع. وكذلك استخدمت القوى الامنية خراطيم المياه من داخل سرايا طرابلس لابعاد المحتجين.