رئيس الجمهورية: لن نألو جهدا حتى يصل اللقاح إلى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في أقرب وقت

غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر "تويتر": "مع إطلاق خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، لن نألو جهدا حتى يصل اللقاح الى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في اقرب وقت، من أجل توفير وسائل الحماية الفعالة ضد هذا الوباء العالمي، وذلك مع وجوب استمرار التقيد بالضوابط الصحية المطلوبة".

مع إطلاق خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، لن نألو جهداً حتى يصل اللقاح الى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في اقرب وقت، من أجل توفير وسائل الحماية الفعالة ضد هذا الوباء العالمي. وذلك مع وجوب استمرار التقيّد بالضوابط الصحية المطلوبة. — General Michel Aoun (@General_Aoun) January 27, 2021