رئيس الجمهورية: لن نألو جهدا حتى يصل اللقاح إلى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في أقرب وقت

مع إطلاق خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، لن نألو جهداً حتى يصل اللقاح الى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في اقرب وقت، من أجل توفير وسائل الحماية الفعالة ضد هذا الوباء العالمي. وذلك مع وجوب استمرار التقيّد بالضوابط الصحية المطلوبة.
— General Michel Aoun (@General_Aoun) January 27, 2021
مع إطلاق خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، لن نألو جهداً حتى يصل اللقاح الى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في اقرب وقت، من أجل توفير وسائل الحماية الفعالة ضد هذا الوباء العالمي. وذلك مع وجوب استمرار التقيّد بالضوابط الصحية المطلوبة.