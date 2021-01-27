محتجون قطعوا طريق القياعة في صيدا

أقدم محتجون على قطع طريق القياعة بمستوعبات النفايات واضرموا فيها النيران، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، وسط هتافات تدعو للنزول الى الشارع رفضا لهذا الواقع من غلاء معيشي وارتفاع سعر صرف الدولار، مضافا اليه حالة التعبئة بسبب كورونا.