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لبنان
غدا... تفجير قذائف واجسام متفجرة في هذه المنطقة
Lebanon 24
27-01-2021
|
18:09
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتبارا من الساعة 9.00 من تاريخ 28/1/2021 ولغاية الانتهاء، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل ميفدون، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة.
لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم".
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