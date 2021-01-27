طارق المرعبي طالب وزير الصحة بفتح مراكز للتلقيح في عكار

غرد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب طارق المرعبي عبر حسابه على "تويتر": "نطالب وزير الصحة والمعنيين بفتح مراكز عدة للتلقيح في عكار ومنها في منطقة القيطع جبلا ووسطا وساحلا، التي تشهد كثافة سكانية في مختلف قراها وبلداتها. وعكار التي يقطنها اكثر من 600 الف نسمة تحتاج الى مراكز للتلقيح في الجومة والدريب والسهل".

نطالب #وزير_الصحة والمعنيين بفتح عدة مركز للتلقيح في #عكار ومنها مراكز بمنطقة #القيطع جبلا ووسطا وساحلا التي تشهد كثافة سكانية في مختلف قراها وبلداتها ،وعكار التي يقطنها اكثر من ٦٠٠الف نسمة وبحاجة الى عدة مراكز للتلقيح في #الجومة و #الدريب و #السهل — Tarek El Merhebi (@TELMERHEBI) January 27, 2021