طارق المرعبي طالب وزير الصحة بفتح مراكز للتلقيح في عكار

نطالب #وزير_الصحة والمعنيين بفتح عدة مركز للتلقيح في #عكار ومنها مراكز بمنطقة #القيطع جبلا ووسطا وساحلا التي تشهد كثافة سكانية في مختلف قراها وبلداتها ،وعكار التي يقطنها اكثر من ٦٠٠الف نسمة وبحاجة الى عدة مراكز للتلقيح في #الجومة و #الدريب و #السهل
— Tarek El Merhebi (@TELMERHEBI) January 27, 2021
نطالب #وزير_الصحة والمعنيين بفتح عدة مركز للتلقيح في #عكار ومنها مراكز بمنطقة #القيطع جبلا ووسطا وساحلا التي تشهد كثافة سكانية في مختلف قراها وبلداتها ،وعكار التي يقطنها اكثر من ٦٠٠الف نسمة وبحاجة الى عدة مراكز للتلقيح في #الجومة و #الدريب و #السهل