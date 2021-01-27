لبنان

بلدية جبيل: توزيع حزم تعقيم ووقاية على منازل المصابين الاكثر حاجة

Lebanon 24
27-01-2021 | 19:11
A-
A+
Doc-P-788313-637473715210765151.jpg
Doc-P-788313-637473715210765151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت بلدية جبيل- بيبلوس في بيان، أنه "بعد تأمين ممرضة وطبيب يزوران منازل المصابين بكورونا في مدينة جبيل الذين يعانون عوارض قوية، وتأمين أجهزة لتكثيف الأكسيجين لمن يحتاجها، سعى رئيس البلدية وسام زعرور بالتعاون مع جمعية "إنقاذ الطفل الدولية في لبنان" (Save the Children Lebanon)، الى توزيع حزم التعقيم والوقاية من الفيروس على منازل المصابين، والأكثر حاجة ماديا من غيرهم، نظرا لارتفاع سعر هذه المواد، ولكثرة استعمالها في الأماكن حيث يوجد مرضى كورونا والتي يجب تنظيفها وتعقيمها بصورة مستمرة، وذلك ضمن إطار مشروع الإستجابة لجائحة كورونا الممول من منظمة اليونيسف (UNICEF)".

وأكدت أن "ملازمة المنازل وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا تبقى الحلول الأفضل والطريق الأسرع لتفادي الإصابة، وتجنب نقل العدوى للآخرين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:40 | 2021-01-28
01:34 | 2021-01-28
01:28 | 2021-01-28
01:20 | 2021-01-28
01:11 | 2021-01-28
00:54 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website