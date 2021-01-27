لبنان

قبل العاصفة... خير يناشد لاستكمال فتح المجاري والممرات المائية

Lebanon 24
27-01-2021 | 19:23
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ناشد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في بيان، "رؤساء البلديات في مختلف المناطق اللبنانية وقبل هبوب العاصفة الطبيعية الموعودة، الاسراع في استكمال فتح المجاري والممرات المائية وتدعيم الحيطان المهددة بالسقوط، حفاظا على المواطنين وعدم تعريضهم لأي خطر، ولتفادي الكوارث التي يتعرضون لها مع كل عاصفة من فيضانات وانهيارات وخسائر بالمزروعات والماشية والمنازل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة بالنسبة إلى الطرق ووزارة الطاقة والمياه للانهار والمجاري المائية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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