لبنان

76 حالة وفاة في لبنان... كم سجّل عدّاد كورونا؟

Lebanon 24
27-01-2021 | 19:37
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3906 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و76 حالة وفاة. 
 
وجاء في التقرير: 
 
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