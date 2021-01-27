مسلسل سرقة الاسلاك الكهربائية تابع... والمستهدف بلدات عكارية!

سجلت خلال الساعات ال 24 الماضية سرقة اسلاك كهربائية في عدد من البلدات العكارية لاسيما في عدبل، الحيصة وحميص، الامر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن هذه البلدات.وعملت فرق الصيانة في مكتب عكار في شركة BUS ، على تركيب اسلاك جديدة بديلة عن تلك المسروقة، وأعادت التغذية الكهربائية لمنازل هذه البلدات.يشار ايضا الى ان مجهولين عمدوا على نشر وسرقة اعمدة كهربائية حديدية قديمة، طول كل منها 10 أمتار، وهي غير مستخدمة في خراج محلة عيون السمك.