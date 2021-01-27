عكر نوهت بجهود الجيش واليونيفيل لإعادة قطيع الماشية: إستمرار هذه الإنتهاكات من قبل العدو خرق للقرارات الدولية

نوهت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في بيان، ب"الجهود والإتصالات التي قامت بها قيادة الجيش اللبناني وقيادة قوات اليونيفيل، لإعادة قطيع الماشية الذي تم الإستيلاء عليه من قبل العدو الإسرائيلي". واعتبرت أن "إستمرار هذه الإنتهاكات من قبل العدو تشكل خرقا للقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701"، داعية الى "ضرورة تطبيقها والإلتزام بها".