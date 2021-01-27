جنبلاط وشيا يبحثان في آخر المستجدات

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:



عرض رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، مختلف التطورات الراهنة وآخر المستجدات في ملفات تأليف الحكومة، وترسيم الحدود، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، بالإضافة إلى سبل مكافحة وباء كورونا وآخر المعطيات المتعلقة باللقاحات.