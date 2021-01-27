لبنان

مواد حارقة على سور سرايا طرابلس ورمي الحجارة والمولوتوف

Lebanon 24
27-01-2021 | 20:25
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 ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب امام سراي طرابلس، حيث قام المحتجون على الاوضاع المعيشية الصعبة بإلقاء مواد حارقة على سور السرايا الحديدي والاشجار الملاصقة للسور وأشعلوا النيران فيها. كما استمروا برشق مبنى السرايا بالحجارة وقنابل "المولوتوف" بشكل كثيف، فيما ترد عناصر مكافحة الشغب بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع كما أطلقت الرصاص في الهواء بشكل كثيف لابعاد المحتجين.
 


يذكر ان فرق الصليب الاحمر قامت باسعاف 24 جريحا ميدانيا ونقلت حالتين إلى المستشفى، فيما قامت فرق جهاز الطورائ والاغاثه باسعاف 12 حاله ميدانيا، ونقلت 3 حالات إلى المستشفيات، ليرتفع عدد جرحى مواجهات اليوم الى 38 جريحا.
 
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