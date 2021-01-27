بعد جريمة قتل في الأوزاعي...قوى الأمن توقف القاتل

أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، انه "بعد تداول وسائل الإعلام فيديو حول تعرض المواطن عصام خميس بتاريخ 13-1-2021 لعملية نشل في الجناح، ما أدى الى وفاته في المستشفى متأثرا بجروح في رأسه.ونتيجة المتابعة تمكنت شعبة المعلومات من توقيف الشخص المتسبب بمقتله في الأوزاعي. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".