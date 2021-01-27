لبنان

في صيدا... احتجاجات وقطع طرقات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة

Lebanon 24
27-01-2021 | 20:51
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 بدأ عدد من المحتجين بالتجمع مساء اليوم عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا وحاولوا قطع الطريق الا أن الجيش منعهم، فانطلقوا بمسيرة راجلة جابت الشوارع والاحياء الداخلية للمدينة تخللها قطع طرقات بمستوعبات النفايات وسط هتافات متضامنة مع طرابلس واخرى احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد مضافاً اليها قرار الاقفال العام بسبب كورونا ومن ثم عادوا الى ساحة تقاطع ايليا للتجمع وسط الطريق الا ان الجيش منعهم من ذلك وطلب منهم الوقوف الى جانب الطريق .
وكان قد سبق ذلك ان عمد شبان غاضبون الى قطع طريق الاوتوستراد الشرقي بالاطارات المشتعلة واخرون قطعوا الطريق في محلة القياعة قبل ان يعمل الجيش على اعادة فتحها .
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