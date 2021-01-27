لبنان

بعد وفاة مريض على باب أحد المستشفيات... أبو فاعور يدعو وزير الصحة لفتح تحقيق

Lebanon 24
27-01-2021 | 21:00
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أدلى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور بالتصريح الآتي:"دون ان اتنازل قيد انملة عن قناعتي وتجربتي مع بعض المستشفيات الخاصة وغلبة الجشع على عملها، اتمنى على وزير الصحة فتح تحقيق بما حصل مع المواطن المريض الذي توفي على باب احد المستشفيات بعد ان رفض مستشفيان استقباله واتخاذ اقصى الاجراءات العقابية عل منطق الطب يتغلب على منطق التجارة، فهل من المعقول اقفال باب الطوارىء بوجه مريض وايا كانت الظروف هل يجوز ان يترك مريض يعاني من ازمة قلبية على باب المستشفى يلفظ انفاسه؟".
المصدر: الوكالة الوطنية
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