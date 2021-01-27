ما هي مستجدات كورونا في مستشفى الحريري؟

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر التقرير اليومي عن المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ، و يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وفيه :- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 534 فحصاً.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 102.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 898 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 4.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 48.- حالات وفاة: 0.