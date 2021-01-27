سارقون ينتحلون صفة أمنية في هذه المنطقة...احذروهم

أصدرت بلدية كفركلا بياناً تحذيرياً دعت فيه الأهالي "لأخذ الحيطة والحذر بعدم فتح ابواب منازلهم لاشخاص ينتحلون صفة القوى الامنية مدعين انهم من قبل النيابة العامة ومعهم امر لتفتيش المنزل ".وأوضح البيان أن " هؤلاء سارقون ومعتدون فيجب علينا جميعاً الانتباه في هذا الوقت الصعب"، لافتة إلى أنه في حال حدوث ذلك ابلاغ البلدية بالامر".