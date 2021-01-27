كورونا يهزم جان خضير... عملاق من الزمن الجميل يغادرنا بصمت

غيب الموت اليوم الممثل اللبناني جان خضير، بعد اصابته بفيروس كورونا.خضير ممثل لبناني تألّق في الكوميديا، على الرغم من أدائه جميع الأدوار، الا انه لم يتنازل عنه ولم يغامر في التراجيدبا لاجله، وهو صاحب شخصيات لمعة في عدد من المسلسلات مثل "بربر آغا" و"أربع مجانين وبس"، وبطل "لعبتي" و"المعلمة والأستاذ" عام 1988 كما شارك في مسلسل "نساء في العاصفة" . ثم حلّ ضيفاً على مسلسلين كتبهما شكري فاخوري هما "غداً يوم آخر" للمخرج إيلي فغالي و"اسمها لا" للمخرج ألبير كيلو.خضير أبن بلدة علما الزغرتاوية ضاقت به مسارح الشمال المناطقية ولو كان محظوظاً لكان أحد كاركتيرات فرقة أبو سليم الشمالية الثابتة والشهيرة لاسيما بكاركتير أنطون وهو من أختراعه .جان خضير مولع بالسياسة ودخل مجلس بلدية بلدته " علما " الزغرتاوية كنائب للرئيس وخاض الانتخابات النيابية مرة بالشكل والدعابة مطلقاً شعار " أنتخبوا الذي يمثل لكم ولا يمثل عليكم " .