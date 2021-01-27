بعد وفاة مريض... وزير الصحة يوعز بفتح تحقيق

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أن الوزير أوعز بفتح تحقيق بما يتم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام حول وفاة مريض بعدما رفض مستشفى سانت تيريز - الحدث استقباله، على أن يصار إلى فسخ فوري للعقد الموقع مع المستشفى وإحالة الملف والأطباء المعنيين إلى القضاء في حال أظهرت نتائج التحقيق الذي بدأته وزارة الصحة العامة أي نوع من انواع التقصير في أداء الواجب في الاسعاف الطبي والإنساني.