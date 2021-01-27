لبنان

القوى الأمنية في طرابلس للمعتصمين أمام السراي: انسحبوا فوراً وإلا...

Lebanon 24
27-01-2021 | 22:37
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "وبعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس ومحاولة الدخول من أكثر من جهة ورمي المولوتوف على العناصر وحرق وتضرر عدد من الآليات، تطلب قوى الامن منهم الإنسحاب فوراً وعدم الدخول الى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة".

وأضافت قوى الامن: "هناك اصرار لإقتحام السراي وقد جرى رمي قنابل على العناصر ما ادى الى جرح عدد منهم نحذر اننا سنتعامل مع المهاجمين بكل شِدّة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقاً للقانون".
 
وأشارت معلومات إلى أن هناك عشرات الاصابات بصفوف المتظاهرين عند ساحة النور ومحيط السرايا بعد قيام القوى الأمنية باطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين رداً على رمي قنبلة باتجاه مدخل شعبة المعلومات والتي ادت لاصابة ٣ ضباط و ٩ عناصر، اثنين منهما بحالة حرجة.
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