ضباط مصابون في مواجهات طرابلس... حال بعضهم حرجة

أدت المواجهات التي اندلعت مساء اليوم في طرابلس بين القوى الأمنية ومجموعة من المتظاهرين الى اصابة العشرات في صفوف المتظاهرين بعد قيام القوى الامنية باطلاق الرصاص المطاطي باتجاههم في مسعى لتفريقهم بعد ان عمدوا الى رمي قنابل مولوتوف باتجاه مدخل شعبة المعلومات ما أدى الى اصابة ٣ ضباط و ٩ عناصر، اثنان منهما بحالة حرجة.والضباط المصابون هم: العقيد محمد ع. والمقدم وسيم خ. والنقيب علي ض.