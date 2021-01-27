لبنان

أبو فاعور حيا قرار حسن فتح تحقيق في قضية المريض المتوفي على باب أحد المستشفيات

Lebanon 24
27-01-2021 | 23:37
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وجه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور التحية الى وزير الصحة الدكتور حمد حسن على قراره بفتح تحقيق في قضية المريض المتوفي على باب أحد المستشفيات.

وأضاف ابو فاعور: "يد العدالة وحدها تجدي نفعا مع الجشعين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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وائل أبو فاعور

تحقيق

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