أبو فاعور حيا قرار حسن فتح تحقيق في قضية المريض المتوفي على باب أحد المستشفيات

وجه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور التحية الى وزير الصحة الدكتور حمد حسن على قراره بفتح تحقيق في قضية المريض المتوفي على باب أحد المستشفيات.



وأضاف ابو فاعور: "يد العدالة وحدها تجدي نفعا مع الجشعين".