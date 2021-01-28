لبنان

أوسع حملة رفض واحتجاج

Lebanon 24
28-01-2021 | 00:09
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من المتوقع أن تُظهر موازنة العام 2021 أوسع حملة رفض واحتجاج من قطاعات مهنية واقتصادية، وحتى دولية، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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