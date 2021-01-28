لبنان

شيّا: لن نقبل مشاركة "حزب الله" في الحكومة

Lebanon 24
28-01-2021 | 00:29
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أشارت المعلومات المتوافرة لـ "السياسة" من مصادر ديبلوماسية، إلى أن "السفيرة شيا أكدت للمسؤولين اللبنانيين الذين التقتهم أن بلادها حريصة على توطيد علاقاتها بلبنان، والاستمرار في دعم المؤسسات الأمنية الرسمية، سيما الجيش وقوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة الأمنية".
وأشارت المعلومات، إلى أن "الديبلوماسية الأميركية، أكدت للمسؤولين اللبنانيين وجوب أن يكون الحل للأزمة الحكومة داخليًا، بحيث إن المطلوب أن يحصل توافق بين القيادات اللبنانية على هذا الموضوع، مع تأكيدها على أن بلادها لا يمكن أن تقبل مشاركة "حزب الله" في الحكومة التي ستشكل"، داعية المسؤولين إلى عدم المراهنة على تدخل خارجي، أميركي أو غيره لحل مأزق تشكيل الحكومة.
المصدر: السياسة الكويتية
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