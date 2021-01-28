الوضع الاقتصادي سبب أحداث طرابلس

رأت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان "ما يحصل في طرابلس له علاقة بالوضع الاقتصادي واستمرار الإقفال العام"، لافتة إلى أنه "لو كانت الأحداث لها رسالة سياسية لكانت نوعية المشاركة مختلفة والشعارات كذلك مع العلم انه يمكن استثمارها سياسياً".وأشارت إلى أن "عنوان التحرك هو الغلاء وانعكاس استمرار الأقفال على الوضع الاقتصادي".