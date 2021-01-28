الانتظار سيّد الموقف في الملف الحكومي

قالت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن "الانتظار لا يزال سيد الموقف في الملف الحكومي فلا الاتصالات التي تتم بعيدا عن الأضواء قادرة على أحداث الخرق المطلوب فيه ذلك أن الطرفين الاساسيين في هذه العملية لم يبديا أي تراجع عن المواقف"، لافتة إلى أن "ما من مساع جديدة إنما لا تزال تلك القديمة والتي تدور حول العقد المعروفة".وأعربت المصادر عن اعتقادها أن السؤال المطروح يتصل بكيفية ترتيب تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على قاعدة مواصلة البحث من النقاط العالقة والتفتيش عن ثغرات حتى وإن كان الأمر صعبا.