الحريري يحضّر لمصارحة الرأي العام بالموقف الحكومي

تردّدت معلومات عبر "اللواء" ان "الرئيس سعد الحريري يحضر لمصارحة الرأي العام بالموقف الحكومي، مع ترجيح ان يكون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل".