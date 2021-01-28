لبنان

الحريري يحضّر لمصارحة الرأي العام بالموقف الحكومي

Lebanon 24
28-01-2021 | 01:34
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تردّدت معلومات عبر "اللواء" ان "الرئيس سعد الحريري يحضر لمصارحة الرأي العام بالموقف الحكومي، مع ترجيح ان يكون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل".
المصدر: اللواء
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