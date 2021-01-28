صراع الاجهزة؟

بعد تلميحات متعددة المصدر الى الجانب السياسي الذي يحرك الاحتجاجات سارع المعنيون والاحزاب الى التبرؤ من المحتجين من دون ان يبادر احد الى تسمية الاشياء بأسمائها ونسبوا التحركات إلى صراعات بين الجهات الامنية.