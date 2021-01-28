لبنان

صراع الاجهزة؟

Lebanon 24
28-01-2021 | 04:25
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بعد تلميحات متعددة المصدر الى الجانب السياسي الذي يحرك الاحتجاجات سارع المعنيون والاحزاب الى التبرؤ من المحتجين من دون ان يبادر احد الى تسمية الاشياء بأسمائها ونسبوا التحركات إلى صراعات بين الجهات الامنية.
المصدر: النهار
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