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لبنان
رسائل أميركية
Lebanon 24
28-01-2021
|
04:26
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يقول أحد السياسيين البارزين إنّ جولات السفيرة الأميركية دورثي شيا على المسؤولين اللبناني التي تشبه زيارات التعارف تحمل رسائل محددة الى البعض.
المصدر: النهار
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