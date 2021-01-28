لبنان

رسائل أميركية

Lebanon 24
28-01-2021 | 04:26
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يقول أحد السياسيين البارزين إنّ جولات السفيرة الأميركية دورثي شيا على المسؤولين اللبناني التي تشبه زيارات التعارف تحمل رسائل محددة الى البعض.
المصدر: النهار
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السفيرة الأميركية

دوروثي شيا

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