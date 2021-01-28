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لبنان
لقاءات مناطقية
Lebanon 24
28-01-2021
|
04:26
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يلاحَظ أنّ احزابا عادت تلتقي في بعض المناطق على خلفية مواجهة وباء كورونا واتخاذ إجراءات مناطقية، ما يطرح التساؤلات عن خلفيات هذه اللقاءات في ظل غضب الناس على السياسيين والأحزاب.
المصدر: النهار
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