لقاءات مناطقية

يلاحَظ أنّ احزابا عادت تلتقي في بعض المناطق على خلفية مواجهة وباء كورونا واتخاذ إجراءات مناطقية، ما يطرح التساؤلات عن خلفيات هذه اللقاءات في ظل غضب الناس على السياسيين والأحزاب.