لبنان

لا تغيير في السياسة

Lebanon 24
28-01-2021 | 04:26
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نقل مسؤول ديبلوماسي غربي إلى القادة اللبنانيين موقفاً حازماً بأن لا تغيير في سياسة بلاده تجاه لبنان مهما كانت التحوّلات في المنطقة.
المصدر: نداء الوطن
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