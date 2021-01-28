لبنان

ظاهرة المستوعبات المفقودة

Lebanon 24
28-01-2021 | 04:26
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توقع مصدر متابع أن تتزايد ظاهرة المستوعبات المفقودة في مرفأ بيروت، وذلك بهدف تحصيل أصحابها تعويضات من شركات التأمين.
المصدر: نداء الوطن
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