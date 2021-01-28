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لبنان
ظاهرة المستوعبات المفقودة
Lebanon 24
28-01-2021
|
04:26
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توقع مصدر متابع أن تتزايد ظاهرة المستوعبات المفقودة في مرفأ بيروت، وذلك بهدف تحصيل أصحابها تعويضات من شركات التأمين.
المصدر: نداء الوطن
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المرفأ
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