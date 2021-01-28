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لبنان
أموال الكهرباء.. على طاولة القمار؟
Lebanon 24
28-01-2021
|
04:26
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تبيّن أنّ أحد الوسطاء في صفقة بواخر الكهرباء ينفق أموالاً طائلة من ملايين الدولارات التي يتقاضاها سنوياً من ممثل الشركة التي استقدمت البواخر، في أحد أشهر أندية القمار في لاس فيغاس.
المصدر: نداء الوطن
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بواخر
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