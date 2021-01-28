15
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الليرة أضعف بـ80% وأسعار مختلفة للدولار.. ترويج لصندوق النقد وماذا عن رفع الضرائب؟
Lebanon 24
28-01-2021
|
06:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "وزير المال يروّج لصندوق النقد: الانصياع أو الانكماش": "مشروع موازنة 2021 ليس معدّاً للإقرار. هذا انطباع شريحة واسعة من المطلعين والمتابعين والخبراء الذين يعتقدون أن المشروع أُعدّ في إطار تغطية الواجبات البروتوكولية لوزير المال. ويتعزّز هذا الأمر بالمضمون الباهت للفذلكة وبنود الموازنة، انطلاقاً من كونها أعدّت على سعر صرف يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً، رغم اعترافه بفقدان الليرة 80% من قيمتها، وبأنه يحصر المعالجة بسيناريو تشكيل الحكومة الذي يتضمن التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كل الطرق بالنسبة إلى الوزير تؤدي إلى الصندوق والانصياع الكامل له قبل أن يطلب. فالتفاوض مع الصندوق هو «مفتاح الحل»، وهذا يشمل استعمال أدوات من نوع إطاحة نظام التقاعد في القطاع العام، والخصخصة (الشراكة مع القطاع الخاص)".
وتابع: "يبني الوزير وزني مسار الانصياع لصندوق النقد، بالاستناد إلى تراكم الأزمات. فقد جاءت جائحة «كورونا» بالتزامن مع تعليق سداد الديون السيادية، ثم تلاها انفجار المرفأ، فتضررت القطاعات الاقتصادية وزادت معدلات البطالة والفقر وانهار سعر صرف الليرة، وشلت الحياة المصرفية. ويتبنّى مؤشرات صندوق النقد الدولي عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 25% في 2020 و6.9% في 2019، مشيراً إلى أن الليرة اللبنانية «فقدت 80% من قيمتها... وتعدّدت أسعارها في سوق القطع»، فضلاً عن تراجع تحويلات اللبنانيين المغتربين بأكثر من 50%، وتقلّص موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية نتيجة تدخّله في سوق القطع وتمويل عمليات استيراد المنتجات الأساسية وتحويل الأموال للمصارف لتسديد التزاماتها في الخارج، وتراجع حجم الودائع بالدولار".
وأضاف: "أما زيادة الضرائب، فوزني يشير إلى الآتي: «توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدل الامتثال، إصلاح النظام الضريبي لجعله أكثر عدالة". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا للثلوج والعواصف.. منخفض جوي آتٍ في هذا الموعد!
Lebanon 24
استعدوا للثلوج والعواصف.. منخفض جوي آتٍ في هذا الموعد!
13:39 | 2021-01-27
27/01/2021 01:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تقود سيارتها الفخمة بطريقة جنونية (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تقود سيارتها الفخمة بطريقة جنونية (فيديو)
12:50 | 2021-01-27
27/01/2021 12:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا يهزم جان خضير... عملاق من الزمن الجميل يغادرنا بصمت
Lebanon 24
كورونا يهزم جان خضير... عملاق من الزمن الجميل يغادرنا بصمت
22:02 | 2021-01-27
27/01/2021 10:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
موجودة بكل منزل وتؤخذ بلا وصفة.. طبيب يحذر من خطورة هذه الأدوية
Lebanon 24
موجودة بكل منزل وتؤخذ بلا وصفة.. طبيب يحذر من خطورة هذه الأدوية
12:00 | 2021-01-27
27/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تنتقل AUB إلى دبي؟
Lebanon 24
هل تنتقل AUB إلى دبي؟
12:00 | 2021-01-27
27/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:41 | 2021-01-28
مراسلون ميدانيون بلا حماية
10:39 | 2021-01-28
مستشفى بشري الحكومي: 17 اصابة جديدة في القضاء
10:31 | 2021-01-28
أطباء الأسنان في الكتائب: لتعديل الخطة الوطنية للقاح
10:29 | 2021-01-28
عقوبات غير اميركية!
10:00 | 2021-01-28
بين بري وباسيل مش قصّة رمانة... هل إشتعلت المعركة؟
09:28 | 2021-01-28
ازالة مخلفات المواجهات من محيط سرايا طرابلس وساحة النور (صور)
فيديو
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 10:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 10:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 10:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact