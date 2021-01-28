المحركات لا تعمل.. البطريرك الراعي متفاجئ وحزب الله لا يتدخل

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن" ينقل زوار بكركي ان البطريرك الراعي "متفاجئ" من تكبير حجم الخلاف الذي يعترض ولادة الحكومة بينما هو لا يبرر الاسباب التي يسردها الطرفان، أولاً لأنّ عون هو رئيس كل البلاد ولديه سلطات اقوى من السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالتالي يتحمل مسؤولية ان يبادر لحل المشكلة ولا يجب ان يقف عند الاسماء ويتمترس خلفها، في الوقت الذي يمكن اعداد لائحة من الشخصيات المحترمة ومن اصحاب الخبرة التي يمكن الاختيار من بينها اسماء موثوق بها. لا يرى الراعي مبرراً للتمسك بأي اسم لأي حقيبة فاذا كان ثمة اعتراض على الاسم المرشح لحقيبة الداخلية مثلاً، فلماذا لا يصار الى اختيار بديل وهل يجب ان تقتصر حصة رئيس البلاد على سبعة وزراء بينما الحكومة كلها له يترأس جلساتها؟ بالمقابل لا يعفي الراعي حسب زواره تحميل الرئيس المكلف المسؤولية، فلا يجوز له هو ايضاً التمسك بأسماء ويقول لا اريد غيرها.وتابعت: أما "حزب الله" فلم يتجاوز بعد مرحلة جس النبض وسط الجمود الذي يعتري التشكيل مع تمترس كل طرف خلف مواقفه. بالموازاة يحاول الرئيس المكلف البعث برسائله الى السعوديين عبر اطراف مختلفة، وهو لا يزال ينتظر تحية بالمثل على استنكاره الاخير لانفجار الصواريخ فوق ارض المملكة. هذا في وقت يحاول الفرنسيون إعادة احياء دورهم انقاذاً لمصالحهم المستقبلية، لكن مصادر معنية تجزم ان الفرنسيين وان كانوا يتواصلون مع اكثر من جهة في محاولة لتحريك الملف الحكومي، لكنهم لم يبلوروا طرحاً يمكن ان يلزم الافرقاء بتشكيل حكومة. وقد أوحى الرئيس الفرنسي باتصاله مع الرئيس الاميركي الجديد ان الملف اللبناني لا يزال يحتل صدارة متابعاته، لكن صار واضحاً أيضاً أنّ لبنان لا يحتل صدارة متابعة الادارة الاميركية الجديدة.