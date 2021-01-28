لبنان

البلاد في فراغ طويل... جهنّم ما بعد ربيع 2022

Lebanon 24
28-01-2021 | 06:14
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كتب الآن سركيس في "نداء الوطن" تتسع الهوة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ولم يستطع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ردمها، ما "يبشّر" بمرحلة من التصعيد تنعكس على اقتصاد البلد المنهار أصلاً.

وتأخذ المعركة بين عون والحريري أبعاداً عدّة، فمن جهة هي معركة صلاحيات حيث يهدف كل واحد منهما إلى القول "إنني أحافظ على حقوق طائفتي ضمن التركيبة وأحفظ هيبة الموقع"، ومن جهة ثانية هي معركة على الأحجام والحصص داخل نظام يواجه السقوط الحتمي.

ومن أهم العقبات التي تواجه مهمة الحريري، عدم رغبته بإعطاء فريق العهد ومن خلفه رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل الثلث المعطّل وجعله اللاعب الأقوى مسيحياً والمتحكّم بمصير الحكومة المقبلة.
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المصدر: نداء الوطن
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