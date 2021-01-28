الخلافات ليست محصورة بالحقائب.. وجو باسيل سلبي جدا تجاه الحريري

كتبت "الأخبار": المنظومة الحاكمة في كوكب آخر، لا تزال متلهية بالمنازلة الحكومية بينَ فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. ولا يبدو التعويل على مبادرة فرنسية جديدة بالاتفاق مع إدارة جو بايدن صائباً، بعدَ أن رُسِمت سيناريوات كثيرة حول الاتصال بين الرئيسين الأميركي والفرنسي بشأن التنسيق في الملف اللبناني، وزادت التوقعات من أن يدفع هذا الأمر إلى تسريع ولادة الحكومة. وما يعزّز هذا الرأي، هو أن المسعى الداخلي الوحيد الذي كانَ يقوم به اللواء إبراهيم لم يصِل إلى نتيجة بعد. فقد علِمت «الأخبار» أن ابراهيم زارَ قصر بعبدا وعين التينة كما التقى الحريري واجتمع مع الوزير جبران باسيل في اللقلوق. وفي التفاصيل، أشارت مصادر مطلعة إلى أن ابراهيم ناقش باسيل في إمكانية أن تذهب وزارة العدل الى الحريري ووزارة الداخلية الى عون، على أن يكون لعون حق الفيتو على الأسماء

لكن جو باسيل كان سلبياً جداً تجاه الرئيس المكلف، وطلب من ابراهيم التحدث الى رئيس الجمهورية، علماً بأنه التقاه قبل باسيل، فيما أشارت المصادر إلى أن «الرئيس نبيه بري اقترح أن تطرح الأسماء على أن تكون جميعها موضع توافق بين الرئيسين، ما دام الحديث يجري عن تأليف حكومة اختصاصيين». وقالت المصادر إن «الخلافات ليس محصورة بالحقائب، بل أيضاً على العدد، إذ لا يزال عون يُصرّ على ٦+١، بينما الحريري لن يقبل بغير ٥+١ لرئيس الجمهورية».