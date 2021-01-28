جهة مانحة أجبرت وزارة حساسة على اتخاذ اجراء

ذكرت صحيفة "الأنباء الالكترونية" انه تبيّن أن إجراءً لجأت إليه وزارة حساسة لم يكن بقرار منها بل تم إجبارها عليه من جهة مانحة وهو ما انعكس تخبطاً في التنفيذ.







