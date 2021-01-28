بعد ليلة حامية.. الطرقات في طرابلس سالكة باستثناء اوتوستراد البداوي (صور)

بعد ليلة حامية ودموية في طرابلس، تخللها سقوط مئات الاصابات من المواطنين والعناصر الامنية، عاد الهدوء فجراً الى المدينة بعد انسحاب المتظاهرين، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.