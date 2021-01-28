لبنان

بعد ليلة حامية.. الطرقات في طرابلس سالكة باستثناء اوتوستراد البداوي (صور)

Lebanon 24
28-01-2021 | 07:02
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بعد ليلة حامية ودموية في طرابلس، تخللها سقوط مئات الاصابات من المواطنين والعناصر الامنية، عاد الهدوء فجراً الى المدينة بعد انسحاب المتظاهرين، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

 
وأعيد فتح طرقات ساحة النور والمحيط سرايا طرابلس بعد قطعها، في حين ما زال اوتوستراد البداوي مقطوعاً بالاتجاهين بالشاحنات والاطارات.
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