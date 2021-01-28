لبنان

جنبلاط عن تعيين هذا المسؤول الأميركي: فاتحة شؤم

Lebanon 24
28-01-2021 | 07:53
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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر: "اخطر شيء هم هؤلاء المثقفين الذين يعملون لدى مراكز الدراسات التي تحلل وتنتهي باستنتاجات على حساب الشعوب. ان تعيين Robert Malley من قبل الخارجية الاميركية كمبعوث خاص لدى ايران هو دليل شؤم. لقد خبرت هؤلاء المثقفين كيف تخلوا عن الثورة السورية في بداياتها". 
 
 
 
 
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