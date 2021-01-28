جنبلاط عن تعيين هذا المسؤول الأميركي: فاتحة شؤم

اخطر شيء هم هؤلاء المثقفين الذين يعملون لدى مراكز الدراسات التي تحلل وتنتهي باستنتاجات على حساب الشعوب .ان تعيين Robert Malley من قبل الخارجية الامريكية كمبعوث خاص لدى ايران هو دليل شؤم.لقد خبرت هؤلاء المثقفين كيف تخلوا عن الثورة السورية في بداياتها⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/asRRsWiLjV