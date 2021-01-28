حكوميًا في شي قريب!

يجزم مرجع سابق بحصول تطور قريب في الملف الحكومي خلافا لكل الاجواء السلبية المعلنة.



ويقول ان اتصالات فرنسية اجريت بعيدا عن الاضواء افضت الى تجديد مرجعية بارزة مساعيها عبر الوسطاء، وبغطاء من حزب وازن، سعيا لتشكيل الحكومة، وسط تفاؤل بامكان تحقيق خرق ايجابي.