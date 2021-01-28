لبنان

هل تتوسع دائرة المواجهات في طرابلس؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2021 | 09:06
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أبدت أوساط أمنية لـ" لبنان 24 "  قلقها من المنحى الذي تتخذه التحركات الاحتجاجية  في طرابلس، متخوفة من وجود خطة لتوسيع دائرة المواجهات الميدانية.

 

وقالت "إن  المعطيات الدقيقة التي يجري ترصدها تشير الى تحريك مجموعات منظمة  في الشارع لاستغلال المطالب الشعبية المحقة  في طرابلس لتنفيذ اعمال مخلة بالامن وتأجيج الوضع الامني، وانه تم اختيار عاصمة الشمال مركزا للتحركات بدلاً من بيروت ،لان البيئة الشعبية فيها  تعاني اكثر من  المناطق الاخرى".

 

وتضيف "ان عملية رصد امنية تجري بدقة وسرية لمعرفة المنحى الذي يمكن أن تصل اليه الامور ".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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