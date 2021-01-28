3 طائرات مساعدات مصرية.. حسن: بتكاتف ودعم المجتمعات العربية نتجاوز التحدي

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مساعدات طبية وغذائية مقدمة من الدولة المصرية للشعب اللبناني، نقلت على متن ثلاث طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة المصرية، اثنتان مقدمة من الحكومة المصرية وواحدة من جامعة الدول العربية مهداة من مجلس وزراء الصحة العرب.وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد وصلت صباح اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي، وكان في استقبالها سفير مصر ياسر علوي وأعضاء البعثة الدبلوماسية والعسكرية في السفارة. وانتقلت زايد الى صالون الشرف في المطار حيث كان في استقبالها الوزير حسن، سفير الجامعة العربية في بيروت عبد الرحمن الصلح، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وأعضاء السلك الديبلوماسي في السفارة.وألقى حسن كلمة بالمناسبة، قال فيها: "نتشرف اليوم بزيارة دعم وموقف أخوي وانساني بكل أبعاده الأخوية، وهذا الدعم الدائم الذي نراه من الأشقاء العرب وعلى رأسهم اليوم وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد رئيسة المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب. اليوم، وبمبادرة تلقائية ذاتية وعلى مستوى جامعة الدول العربية شرفتنا بهبة ودعم بثلاث طائرات، واحدة من جامعة الدول العربية واثنتان من الأخوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية".اضاف: "بالفعل، ان التحديات صعبة، والأوقات التي يمر بها لبنان عصيبة والظروف استثنائية، لكن ايماننا بان الأخوة العرب والأشقاء والأصدقاء في العالم وبتكاتف المجتمعات العربية ووحدةالموقف والدعم لمواجهة هذه الجائحة التي عصفت بالكثير من دول العالم وسببت ازمات على اكثر من مستوى، نستطيع تجاوز هذا التحدي،ان على صعيد تحقيق اللقاح ان شاء الله، وهو خطوة من الخطوات التي يمكن ان تشكل منعطفا مقاوما لهذا الوباء، مع التزام المجتمع لكل التدابير والمعايير والتوصيات والعمل سويا لرفع واستمرار الدعم للقطاع الصحي اللبناني في ازماته".وشكر وزير الصحة الوزيرة زايد، وقال: "بإسم المجتمع اللبناني والحكومة اللبنانية نود اولا شكر القيادة المصرية، سيادة الرئيس والحكومة المصرية ومعالي الوزيرة بشكل خاص على هذه المبادرة، وايضا الأخوة الأشقاء في جامعة الدول العربية. نرحب بكم ونقول لكم مشكورين دائما، ان على مستوى المستشفى الميداني المصري الذي يقدم ومنذ فترة الدعم لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية وخصوصا في العاصمة، وايضا على الدعم بإرسال البعثات والهبات التلقائية من الأدوية التي أرسلتيها لنا إبان انفجار المرفأ المشؤوم أم لمواجهة وباء كورونا. واليوم تأتي هذه الزيارة الحميمة والأخوية التي تعبر فعلا عن هذا الشعور المشترك بمسؤوليتنا تجاه امتنا ومجتمعاتنا".بدورها، قالت زايد: "أتشرف بوجودي في بيروت بين أشقائنا اللبنانيين حاملة رسالة محبة وتضامن من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المصريين في جمهورية مصر العربية، وكذلك رسالة من الامين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط".اضافت: "نحن اليوم، ضمن جسر جوي بين لبنان ومصر مؤلف من طائرتين تنقل ادوية ومستلزمات طبية لمواجهة جائحة كورونا، اضافة الى طائرة ألبان (حليب) للاطفال".واشارت الى ان "الجسر الجوي بدأ مع أحداث مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، واستمر على مدى الأسابيع والاشهر الماضية، والى هذا الاسبوع. هذا الجسر سيستمر طالما هناك حاجة له، وفي ظل استمرار الجائحة في لبنان، وهذه توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة المصرية وبتنسيق دائم".وأشارت الوزيرة زايد الى انها "ستزور المستشفى الميداني المصري للقوات المسلحة المصرية في بيروت، التي قدمت خدمات طبية مجانية الى اكثر من مئة ألف شخص في لبنان".وقالت: "أحمل رسالة تضامن ومحبة من الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ارسلت شحنة من الرعاية المركزة وكل مستلزماتها من اجهزة أشعة. وبصفتي مديرة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، فان وجودي كان بتوجيهات من الرئيس السيسي لإيصال رسالة مباشرة من سيادته ومن الشعب المصري الى جميع أشقائنا في لبنان والى العالم كله، عن أهمية التضامن مع الشعب اللبناني في هذه الفترة العصيبة التي نواجه فيها تحديات، ومنها تحدي كورونا. وان شاء الله نشهد انفراجا في هذا التحدي".وتمنت ان تعود مرة ثانية الى لبنان "وأرى بيروت في أوج الامان والسلام والازدهار الاقتصادي". وقالت :"نحن دائما نؤمن بأن الشعب اللبناني لديه القدرة على التحمل وتخطي الازمات، وقد ضرب لبنان أمثلة كبيرة في هذا الموضوع للعالم كله. باذن الله سيسترجع لبنان كل عظمته وفي وقت قريب"، مؤكدة انه "بالتضامن نستطيع تجاوز الازمات وتخطيها".وقد صدر عن جامعة الدول العربية البيان الآتي:"تنفيذا لتوجيهات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير احمد ابو الغيط الذي زار بيروت بعد انفجار 4 آب للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بتوجيه المجالس الوزارية المتخصصة في جامعة الدول العربية لدعم لبنان، صدر عن مجلس وزراء الصحة العرب - جامعة الدول العربية قرار بتوفير الدعم للجمهورية اللبنانية بهبة عبارة عن معدات صحية تقدر بحدود 8 مليون جنيه مصري اي ما يعادل نصف مليون دولار أميركي وصلت العاصمة بيروت يوم الخميس الموافق 28/1/2021 بواسطة طائرة حربية تابعة لجمهورية مصر العربية، وكان باستقبال معالي الوزير هالة زايد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء الصحة العرب معالي الوزير حمد حسن وزير الصحة للجمهورية اللبنانية والسفير عبد الرحمن الصلح الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ونائبه الدكتور يوسف السبعاوي لتسليم هبة جامعة الدول العربية إلى الحكومة اللبنانية، علما انه تم تجهيز هذه الشحنة بناء على قوائم للاحتياجات المقدمة من الجانب اللبناني".