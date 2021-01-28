لبنان

ازالة مخلفات المواجهات من محيط سرايا طرابلس وساحة النور (صور)

Lebanon 24
28-01-2021 | 09:28
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بعد هدوء المواجهات التي اندلعت لليوم الثالث على التوالي بين القوى الامنية والمحتجين في طرابلس، تعمل شركة لافاجيت منذ صباح اليوم على ازالة مخلفات المواجهات من حجارة واطارات كانت في ساحة النور ومحيط السرايا، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

كما تعمل شركة لافاجيت على تنظيف الارض وغسلها بالمياه.
 
 
 
 
 
 
 
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