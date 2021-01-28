عقوبات غير اميركية!

علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة ان هناك احاديث جدية في الاوساط السياسية مفادها ان هناك محاولة في كل من فرنسا وبريطانيا لوضع لائحة بأسماء سياسيين لبنانيين من اجل فرض عقوبات مالية عليهم تختلف عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية في ظل ادارة دونالد ترامب.واشارت المصادر الى ان فرنسا تحاول تأخير مثل هذه الخطوة الى حين الوصول الى نتائج ايجابية في المفاوضات الحكومية.