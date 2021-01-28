لبنان

عقوبات غير اميركية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2021 | 10:29
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علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة ان هناك احاديث جدية في الاوساط السياسية  مفادها ان هناك محاولة في كل من فرنسا وبريطانيا لوضع لائحة بأسماء سياسيين لبنانيين من اجل فرض عقوبات مالية عليهم تختلف عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الاميركية في ظل ادارة دونالد ترامب.

واشارت المصادر الى ان فرنسا تحاول تأخير مثل هذه الخطوة الى حين الوصول الى نتائج ايجابية في المفاوضات الحكومية.

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خاص "لبنان 24"

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