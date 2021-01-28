أطباء الأسنان في الكتائب: لتعديل الخطة الوطنية للقاح

صدر عن ندوة أطباء الأسنان وهيئة الطوارئ في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:يخاطر أطباء الأسنان بصحتهم وحياتهم من أجل تأمين العلاج للحالات الطارئة التي غالباً ما تكون ناقلة لفيروس كورونا، وقد سجلت في هذا الإطار أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات في صفوف أطباء الأسنان.إن مهنة طب الأسنان صنفت عالمياً الأكثر عرضة لألتقاط الفيروس لأتصالها المباشر بفم المريض، المدخل الرئيسي لكل مرض. فعند معالجة الأسنان تتطاير جزيآت صغيرة لا ترى غالباً بالعين المجردة تصيب الطبيب وتكون سبباً لأصابته بالفيروس.إنما فوجئنا بـ "الخطة الوطنية للقاح الكوفيد19" التي صنفت مهنة طب الأسنان ضمن الفئة الثانية من أولويات القطاع الصحي في التلقيح علما أن أطباء الأسنان معرضون بشكل مباشر.بناء عليه، نطالب وزارة الصحة والقيّمين على الخطة المذكورة بضرورة تعديلها لجهة اعتبار أطباء الأسنان ضمن الفئات الأكثر تعرضا للعدوى وبالتالي إعطائهم الأولوية في التلقيح أسوةً بإجراءات الكثير من دول العالم كفرنسا وأستراليا وكندا وغيرها، إكراما لتضحيات الأطباء بشكل عام وأطباء الأسنان بشكل خاص التي ننحني أمامها إجلالا.