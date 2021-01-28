مراسلون ميدانيون بلا حماية

إستغربت مصادر نقابية كيف يخوض المراسلون الميدانيون، الذين يتولون التغطية المباشرة لأحداث طرابلس في ظل ظروف صعبة ميدانيا، إذ تبين ان معظم المراسلين لا يمتلكون المعدات الميدانية الكافية كالأقنعة الواقية من الغاز المسيلة للدموع إلى الدروع والخواذات وغيرها من أدوات الحماية الشخصية.وعلى رغم هذا النقص فهم يؤدون واجبهم المهني ببسالة وشجاعة، مع العلم أن عددًا منهم قد أصيب خلال التغطية.