لبنان

القاضية عون تدعي على سلامة في قضية الدولار المدعوم

Lebanon 24
28-01-2021 | 11:37
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ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة من خلال إدارة عملية الدولار المدعوم، كما ادعت على صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج م.م والصرّاف ع.ف بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالتهم مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.
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