لبنان

الجميّل: أهل طرابلس وعناصر قوى الأمن ضحية الاستهتار والفراغ

Lebanon 24
28-01-2021 | 11:58
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غرّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، سامي الجميّل، عبر حسابه على "تويتر"، معلقاً على أحداث طرابلس، قائلاً: "أهل طرابلس وعناصر قوى الأمن كما كل لبنان هم ضحية الاستهتار وفقدان الضمير والفراغ في المؤسسات ومحاولات ارساء دولة بوليسية بدلاً من دولة قانون سيّدة منفتحة مزدهرة وقادرة على تأمين حياة كريمة للبنانيين في ظل حجر صحي لا مفر منه لمواجهة الوباء".
 
 

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