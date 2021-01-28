لبنان

جعجع: مع هذه الأكثرية الحاكمة لا حياة لمن تنادي!

Lebanon 24
28-01-2021 | 12:19
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أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، إلى أن "مواطناً ينتحر يأساً، ومواطناً آخر يسقط في طرابلس ضحية أعمال العنف التي اندلعت على هامش التحركات الشعبية في طرابلس وفي مناطق أخرى بالرغم من قرار الإقفال وخوف الناس من كورونا".

وأضاف في بيان: "3 أشهر ونصف على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة ولا بصيص أمل في الأفق لتشكيل أي حكومة، لأنه طالما الأكثرية النيابية الحالية، والتي قوامها "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" حاكمة ومتحكمة، فلا أمل يرجى في أي شيء، والحاضر المباشر، كما الماضي القريب والماضي الأبعد قليلا، خير دليل على ذلك".


وقال: "الأكثرية الحاكمة تسهِّل تكليف الرئيس الحريري ومن ثم تعرقل تشكيل الحكومة. فمع هذه الأكثرية الحاكمة لا حياة لمن تنادي، وسنذهب من سيّئ إلى أسوأ، ولا حلّ سوى بالتخلص من هذه الأكثرية، ولا طريقة للتخلص منها إلا بانتخابات نيابية مبكرة، ومن لديه أي اقتراح آخر نحن منفتحون على مناقشته".

وتابع، "الأهم من كل شيء، وبالرغم من كل ما نعيشه، لا يجب أن نفقد الأمل إطلاقا، وعلينا ان نتابع النضال ونواصله كل من موقعه حتى إزاحة هذا الكابوس عن صدر لبنان وصدور اللبنانيين".
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